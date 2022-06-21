"Новый сезон РПЛ установит антирекорд посещаемости. И так у людей сложностей хватает, так еще и на стадионы теперь не попасть по-человечески.
Fan ID — это чума для всех любителей футбола. Сначала она поразит несколько стадионов, а потом доберется до каждой спортивной арены", - цитирует Канчельскиса Sport24.
Система паспорта болельщика действует в России с 1 июня 2022 года. Фанатские объединения всех клубов Российской лиги, кроме «Ахмата», заявили, что будут бойкотировать матчи предстоящего сезона чемпионата страны. Болельщики «Спартака» перестали появляться на играх команды, начиная с весенней части предыдущей кампании. Также они проигнорировали финальный матч Кубка России с участием красно-белых.
Канчельскис – об обязательном Fan ID на стадионах РПЛ: это чума – лига установит антирекорд посещаемости
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался об информации, что наличие Fan ID будет обязательным условием посещения пяти стадионов в предстоящем сезоне РПЛ.
Фото: Sportbox