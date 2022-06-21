По информации источника, игра может пройти 5-6 июля. Если стороны договорятся о проведении матча, то он, скорее всего, состоится в Москве.
"Динамо" в субботу, 25 июня, проведет товарищеский матч с "Амкалом". "Рубин" уже провел одну контрольную игру - на своей базе казанцы победили "Акрон" (1:0). Также подопечные Слуцкого проведут в Казани встречи с "КАМАЗом", "Крыльями Советов" и "Уфой".
Напомним, по итогам прошлого сезона "Рубин" вылетел из РПЛ в ФНЛ. "Динамо" финишировало на 3-й строчке в таблице, а также уступило в финале Кубка России "Спартаку" (1:2).
Источник: "СЭ"
"Динамо" может провести товарищеский матч с "Рубином"
Московское "Динамо" может провести товарищеский матч с казанским "Рубином".
Фото: РПЛ