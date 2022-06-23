"ЦСКА — хорошая команда, но нам об этом ничего не известно", - цитирует пресс-службу компании "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что к концу июня ВЭБ выйдет из числа акционеров ЦСКА. Сообщалось, что организация пойдет на такой шаг с целью вывести "армейцев" из-под санкций.
Москвичи завершили минувший сезон Российской Премьер-лиги на пятой строчке в таблице.
В ДОМ.РФ ответили на вопрос, перейдет ли ЦСКА под контроль компании
В финансовом институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ прокомментировали слухи, что ЦСКА перейдет под контроль организации после ухода ВЭБ из клуба.
Фото: ФК ЦСКА