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В ДОМ.РФ ответили на вопрос, перейдет ли ЦСКА под контроль компании

В финансовом институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ прокомментировали слухи, что ЦСКА перейдет под контроль организации после ухода ВЭБ из клуба.
Фото: ФК ЦСКА
"ЦСКА — хорошая команда, но нам об этом ничего не известно", - цитирует пресс-службу компании "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что к концу июня ВЭБ выйдет из числа акционеров ЦСКА. Сообщалось, что организация пойдет на такой шаг с целью вывести "армейцев" из-под санкций.

Москвичи завершили минувший сезон Российской Премьер-лиги на пятой строчке в таблице.


ЦСКА
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