"Я думаю, надо задавать тренеру и доктору вопрос, почему так получилось с Рифатом. Они лучше это знают. Жемалетдинов — хороший игрок. Он единственный, кто попал в 33 лучших игрока из "Локомотива", - цитирует Семина "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня пресс-служба "Локомотива" объявила, что Рифат Жемалетдинов выбыл из строя на срок от 7 до 9 месяцев. Сообщалось, что у него выявили серьезное повреждение ахиллова сухожилия. В ближайшее время футболисту красно-зеленых предстоит операция.
Рифат Жемалетдинов в минувшем сезоне сыграл за "Локомотив" 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
Семин - о травме Жемалетдинова: надо задавать тренеру и доктору "Локомотива" вопрос, почему так случилось
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал тяжелую травму, которую получил полузащитник "железнодорожников" Рифат Жемалетдинов.
Фото: РПЛ