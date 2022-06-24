Напомним, ранее армейский клуб объявил об уходе Языджи. Юсуф был арендован армейцами до конца сезона у "Лилля", в арендном соглашении была предусмотрена опция выкупа, но клубы не смогли не договорится о трансфере футболиста. За армейский клуб Языджи провел 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 голевые передачи.
"Может ли Языджи остаться в РПЛ, несмотря на уход из ЦСКА? В футболе все возможно", - приводит слова агента Чемпионат.
Языджи принадлежит "Лиллю". За французский клуб Юсуф выступает с 2019 года. В общей сложности за "догов" он провел 89 матчей и забил 16 голов. Его контракт с "Лиллем" рассчитан до лета 2024 года.
"Все возможно". Агент Языджи не исключил, что игрок останется в РПЛ
Адем Чебеджи, агент турецкого полузащитника Юсуфа Языджи, не исключил вариант, при котором его клиент продолжит выступать в Российской Премьер-лиге (РПЛ) после ухода из ЦСКА.
Фото: РПЛ