"В сделку по Юри Алберто может быть включён вратарь "Коринтианса" Иван и ещё один игрок? Мы не комментируем процессы, пора к этому привыкнуть", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Коринтианса" готово включить голкипера Ивана в сделку по обмену на Алберто.
Алберто пополнил состав "Зенита" в зимнее трансферное окно. После возобновления сезона Российской Премьер-лиги он вышел на поле в 11 играх, в которых записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 голевые передачи. Сообщалось, что "Коринтанс" хочет договориться с питерцами об аренде бразильского форварда.
В "Зените" не стали комментировать слухи о предложенном "Коринтиансом" вратаре Иване в обмен на Алберто
Гендиректор "Зенита" Александр Медведев высказался о вероятном включении вратаря Ивана в сделку по трансферу форварда Юри Алберто в "Коринтианс".
Фото: ФК "Зенит"