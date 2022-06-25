Ранее турецкие СМИ сообщили, что сине-бело-голубые предложили 15 млн евро за 26-летнего игрока.
"Эта информация не соответствует действительности", - приводит слова Медведева "СЭ".
Защитник Маркао выступает за "Галатасарай" с 2019 года. Его контракт со стамбульским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 млн евро.
В минувшем сезоне Маркао провел 26 матчей в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.
В "Зените" отреагировали на информацию об интересе к защитнику Маркао
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к защитнику "Галатасарая" Маркао.
Фото: ФК "Зенит"