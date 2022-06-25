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Корниленко о Сарвели в "Сочи": он отказался от улучшенного предложения "Крыльев", выбрав новый вызов

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал о переходе нападающего Владислава Сарвели в "Сочи".
Фото: Metaratings
— Владислав здорово провел прошлый сезон, забил 9 голов в РПЛ, это отличный результат. Естественно, к нему был интерес от других клубов. Мы делали Сарвели улучшенное предложение. Так сложилось, что Владислав получил новый вызов и принял его. Мы очень благодарны Владиславу за все, что он сделал для клуба, и желаем ему удачи.

В прошедшем сезоне Владислав Сарвели провёл за "Крылья Советов" 29 матчей. Отличился в них 9 раз и отметился 2-мя ассистами. "Transfermarkt" оценивает нападающего в 1.8 млн евро. Новичок "Сочи" будет выступать за клуб по 11-м номером.

Источник: Metaratings


Сарвели Сочи Крылья Советов
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