- Мое мнение - конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжелой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик, ввод "паспорта" - это сумасшедший удар по посещаемости наших стадионов, снижение доходности индустрии и, разумеется, отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь, - передает слова Салиховой "Чемпионат".
Ранее стало известно, что Российская премьер-лига планирует в наступающем сезоне-2022/2023 задействовать на матчах чемпионата страны систему персонифицированного учета болельщиков, более известную как Fan ID. Предполагается, что система Fan ID первоначально будет применяться на нескольких стадионах РПЛ, участвовавших в проведении Чемпионата мира-2018. Фанатские объединения российских клубов заявили о бойкоте матчей чемпионата в случае применения Fan ID.
"Ландскрона": 75% болельщиков "Зенита" откажутся от посещения футбола при необходимости оформлять Fan ID в МФЦ
Зарема: Fan ID - сумасшедший удар по посещаемости и отсутствие антуража. Лично я в МФЦ не собираюсь
Жена президента "Спартака" Зарема Салихова высказалась на тему введения на стадионах РПЛ с нового сезона системы Fan ID.
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