Сегодня "Зенит" объявил о том, что нападающий Юри Алберто сезон-2022/23 проведет в "Коринтиансе", состав сине-бело-голубых пополнят вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.
"Подписано соглашение о двусторонней аренде сроком до конца сезона-2022/23. По итогам аренды "Зенит" имеет право выкупа арендованных Ивана и Мантуана, а у "Коринтианса" таких прав в отношении Юри Альберто нет", - цитирует Медведева Матч ТВ.
Вратарь Иван выступает за "Коринтианс" с зимы 2022 года. За бразильский клуб 24-летний футболист провел 3 матча, в которых пропустил 2 гола, а в одной игре он оставил свои ворота "сухими". Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро.
Полузащитник Густаво Мантуан защищает цвета "Коринтианса" также с зимы 2022 года. На его счету 36 матчей и 4 забитых мяча. Его рыночная стоимость - 1,5 млн евро.
В "Зените" раскрыли условия двусторонней аренды игроков с "Коринтиансом"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал подробности двусторонней аренды игроков с "Коринтиансом".
Фото: ФК "Зенит"