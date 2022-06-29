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СМИ: клубы РПЛ выдвинули Алаеву условия для получения должности президента лиги на постоянной основе

Клубы РПЛ выдвинули исполняющему обязанности главы лиги Александру Алаеву ряд условий, за выполнение которых они проголосуют за назначение функционера президентом организации на постоянной основе.
Фото: РФС
По данным источника, представители команд хотят заручиться поддержкой в организации Кубка российской лиги, требуют отстаивания интересов клубов перед Российским футбольным союзом и сохранения "независимости структуры". Сообщается, что Алаев пытается отказаться от проведения нового коммерческого турнира.

Также клубы элитного дивизиона не хотят, чтобы Алаев в случае регистрации на должность президента РПЛ совмещал пост с работой в РФС и ФНЛ.

27 июня об уходе с поста президента Российской Премьер-лиги объявил Ашот Хачатурянц – он официально занимал этот пост с ноября 2021 года. Его место занял генеральный секретарь РФС Алаев – он будет исполняющим обязанности главы лиги.

Источник: "Коммерсантъ"


Алаев РПЛ
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