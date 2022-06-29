Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
Сделать ставку

СМИ: экс-президент "Локомотива" Геркус войдет в руководство "Торпедо"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус войдет в руководство "Торпедо".
Фото: ТАСС
По информации источника, он будет заниматься вопросами стратегии, развитием бренда и коммерческой деятельностью. Также сообщается, что Денис Маслов останется руководителем "автозаводцев". Отмечается, что объявить о назначении Геркуса должны в ближайшее время.

Илья Геркус с 2016 по 2018 год занимал должность президента "Локомотива". Также специалист работал в "Зените".

"Торпедо" по итогам прошлого сезона стало победителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и получило путевку в Российскую Премьер-лигу (РПЛ). В первом матче после возвращения в высший дивизион российского футбола "автозаводцы" на своем поле примут "Сочи". Игра запланирована на 17 июля, начало - в 15:00 мск.

Источник: Чемпионат


Геркус Торпедо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

"Не сказал бы, что нет шансов". Зиньковский - о матче против "Зенита" за Суперкубок
Абаскаль рассказал, что семья поддержала его решение возглавить "Спартак" 3
"Торопятся". Геркус - о слухах о своем назначении в "Торпедо"
Зиньковский: Абаскаль - качественный тренер. Мне все нравится 3
Медведев: у "Зенита" будут еще трансферы, кроме Кассьерры 1
Представитель МакSим подтвердил, что певица выступит перед матчем за Суперкубок России в Петербурге
СМИ: экс-президент "Локомотива" Геркус войдет в руководство "Торпедо" 1
"Ювентус" объявил об уходе из клуба Дибалы
Медведев прокомментировал итоги медосмотра Кассьерры в "Зените" 2
Источник рассказал о деталях будущего контракта Кутепова в "Торпедо"
Мозес не прибыл на открытую тренировку "Спартака" 8
Фанаты "Оренбурга" объявили о бойкоте матчей РПЛ с Fan ID
Чуканов: в "Локо" молодые игроки должны были работать только с одним агентом, из-за этого многие покинули клуб
СМИ: перед матчем Суперкубка России "Зенит" - "Спартак" в Санкт-Петербурге выступит певица МакSим 6
"Крылья Советов" объявили состав на контрольный матч против "Акрона" 3
Агент 22-летнего чилийского хавбека рассказал о переговорах с ЦСКА
Семин: удивлюсь, если кто-то из российских футболистов перейдет в европейский клуб в это трансферное окно 1
Рязанцев - о будущей игре "Торпедо" в РПЛ: меня с детства всегда учили, что задача на сезон - обыграть "Спартак" 4
Экс-хавбек "Ростова" Муса Думбия перешел из "Реймса" в "Сошо"
Гол Мурило помог "Палмейрасу" крупно победить в плей-офф Кубка Либертадорес
Автогол Ярмоленко в стыковом матче ЧМ-2022 Уэльс - Украина был переписан на Бэйла 12
"СКА-Хабаровск" объявил об уходе Гаглоева по истечении контракта. Ранее клуб сообщал о его автоматическом продлении
Масалитин - о крупном поражении ЦСКА от "Зенита": идет подготовительная работа к сезону 5 эксклюзив
Федотов – после поражения от "Зенита": еще есть требования, которые игроки ЦСКА плохо воспринимают 8
Заболотный: и при Березуцком мог стать лучшим бомбардиром РПЛ, и при Федотове могу 20
Семак оценил победу "Зенита" над ЦСКА в Кубке PARI Премьер 2
Кузнецов - о крупном поражении ЦСКА: панике пока поддаваться не надо, все нормально 1 эксклюзив
Сутормин прокомментировал победу "Зенита" над ЦСКА. Игрок оформил дубль 1
Сёмин: жаль "Рубин", что не смог заработать на Кварацхелии 1
"Алания": идут переговоры с Дзагоевым – надеемся, он может поменять лигу ради родной команды 10
Все новости
-