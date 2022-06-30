По данным источника, возвращение футболиста откладывается, так как "армейцы" одобрили словенцу еще одну неделю отпуска.
"Яка попросил еще несколько выходных и клуб пошел ему навстречу. Он должен вернуться ориентировочно в конце следующей недели. Яке действительно нужны дополнительные дни отдыха, он провел больше двух недель в сборной Словении", - цитирует агента игрока "РБ Спорт".
Ранее клуб и игрок договорились об отпуске для Бийола до конца июня.
Бийол защищает цвета ЦСКА на протяжении последних четырех сезонов с перерывом на аренду в немецкий "Ганновер". В минувшей кампании словенский полузащитник сыграл в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет гол и результативную передачу.
Бийол не вернется в ЦСКА 1 июля. Его отпуск продлили на неделю
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол вернется в расположение клуба позже.
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