"Да, ведутся переговоры с "Зенитом" о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в "Зените"? Думаю, ответ такой же", - цитирует Родриго "Metaratings".
Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" и "Сочи" практически достигли договоренности о предстоящем трансфере Родриго в питерскую команду.
Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.
Родриго: с "Зенитом" ведутся переговоры о моем трансфере. Хочу ли продолжить карьеру там? 50 на 50
Защитник "Сочи" Родриго признался, что может стать игроком "Зенита".
Фото: РПЛ