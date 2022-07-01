Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
17:00
ЕнисейНе начат
Сделать ставку

Родриго: с "Зенитом" ведутся переговоры о моем трансфере. Хочу ли продолжить карьеру там? 50 на 50

Защитник "Сочи" Родриго признался, что может стать игроком "Зенита".
Фото: РПЛ
"Да, ведутся переговоры с "Зенитом" о моем трансфере. Близок ли я к переходу? 50 на 50. Хочу ли продолжить карьеру в "Зените"? Думаю, ответ такой же", - цитирует Родриго "Metaratings".

Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" и "Сочи" практически достигли договоренности о предстоящем трансфере Родриго в питерскую команду.

Родриго перебрался в "Сочи" летом прошлого года из португальского "Жил Висенте". В прошедшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех турнирах, отметившись тремя голами и одной результативной передачей. Контракт Родриго с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 млн евро.


Родриго Сочи Зенит Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

СМИ: "Зенит" не намерен выдвигать кандидата на пост президента РПЛ
Промес запишет совместный трек с Егором Шипом и рэпером ST
Источник: ПСВ готов вступить в борьбу за Гуса Тиля 1
В "Химках" прокомментировали слухи о переходе Урунова
"Оренбург" объявил о подписании игрока сборной Коста-Рики
Терюшков: думаем о расторжении контракта с Дагерстолом
"У нас у обоих есть желание работать вместе". Галактионов - об интересе "Пари НН" к Агаларову
Сарвели рассказал об адаптации в "Сочи"
"Дело не в количестве, а в качестве". Гендиректор "Зенита" оценил обмен Алберто на Ивана и Мантуана 6
Ротенберг: Кассьерра выбрал лучшую команду России. Пусть играет там 2
СМИ: "Краснодар" расторг контракт с Намли
Гаранин: Сарвели - очень хороший футболист. Это огромная помощь для нашей команды
Источник: "Хельсингборг" продлил аренду Гиговича из "Ростова" до конца августа
СМИ: контракт Неймара с "ПСЖ" автоматически продлился до 2027 года
"Лацио" объявил о переходе полузащитника "Шахтера"
Родриго: с "Зенитом" ведутся переговоры о моем трансфере. Хочу ли продолжить карьеру там? 50 на 50 7
Источник: Тиль может продолжить карьеру в Бельгии 2
Гаранин: в "Спартак" не рвусь. Мне и так хорошо в "Сочи" 7
СМИ: "Пари НН" готов арендовать Агаларова, если "Уфа" не сможет продать его в другой клуб 2
Крал попрощался с "Вест Хэмом". Он провел всего один матч за сезон в АПЛ 1
Независимый отчет по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов в Париже будет опубликован к ноябрю 1
"Ему выпал шанс - надо им воспользоваться". Нобоа - о переходе Кассьерры в "Зенит"
"Предложений много". В "Сочи" прокомментировали будущее Родригао 1
Нобоа: я остаюсь в России, вариант с переходом в ЦСКА не исключаю 4
Новый главный тренер "Локомотива" Циннбауэр прибыл в расположение команды 2
Стало известно, почему Юсупов пропустил матч "Сочи" с "Пари НН" 1 эксклюзив
"Зенит" стал победителем Кубка PARI Премьер 9
"Сочи" обыграл "Пари НН" в серии пенальти на Кубке PARI Премьер
Стало известно, под каким номером Кутепов будет играть в "Торпедо" 3
Нобоа не стал отвечать на вопрос, звал ли его Федотов в ЦСКА
Все новости
-