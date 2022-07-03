"Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу". Кабутов рассказал об эмоциях "Уфы" после незабитого "Рубином" пенальти

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов рассказал о своих эмоциях во время выступления за "Уфу" в решающем матче за невылет с казанцами.

Фото: ФК "Рубин"





30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов, который выступал за "Уфу" с февраля по июнь 2022 года, подписал контракт со сроком действия три года с казанским "Рубином". 21 мая 2022 года эти клубы встретились между собой в Казани в рамках 30 тура Российской премьер-лиги в решающем матче за выживание - при этом "Рубину" достаточно было не проиграть, чтобы избежать прямого вылета и финишировать в зоне стыковых матчей, в то время как башкирскому клубу для этого требовалась только победа. На последних секундах добавленного времени при счете 2:1 в пользу гостей в их ворота был назначен пенальти, который мог отправить "Уфу" в ФНЛ, однако исполнявший его Виталий Лисакович попал в штангу, что привело к прямому вылету казанцев. " - Было ли чувство несправедливости от назначенного пенальти в наши ворота на последних секундах? Да, мы думали, что всё это несправедливо - пенальти не должны назначать. Было бы обидно проиграть. Но когда мы после игры посмотрели повтор, убедились, что пенальти стопроцентный был. Что это было в исполнении Лисаковича? Мне сложно объяснить, к тому моменту я ведь уже был заменен и сидел на скамейке. Когда он не забил пенальти, эмоции были сумасшедшие. Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу, - передает слова Кабутова " Бизнес Online ".30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов, который выступал за "Уфу" с февраля по июнь 2022 года, подписал контракт со сроком действия три года с казанским "Рубином". 21 мая 2022 года эти клубы встретились между собой в Казани в рамках 30 тура Российской премьер-лиги в решающем матче за выживание - при этом "Рубину" достаточно было не проиграть, чтобы избежать прямого вылета и финишировать в зоне стыковых матчей, в то время как башкирскому клубу для этого требовалась только победа. На последних секундах добавленного времени при счете 2:1 в пользу гостей в их ворота был назначен пенальти, который мог отправить "Уфу" в ФНЛ, однако исполнявший его Виталий Лисакович попал в штангу, что привело к прямому вылету казанцев. " Уфа " по итогам сезона также не смогла остаться в РПЛ, уступив в стыковых матчах "Оренбургу" (2:2, 1:2).