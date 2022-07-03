Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
20:00
Нижний НовгородНе начат
П1 1.66X 4.3П2 4.9
Сделать ставку

"Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу". Кабутов рассказал об эмоциях "Уфы" после незабитого "Рубином" пенальти

Полузащитник "Рубина" Дмитрий Кабутов рассказал о своих эмоциях во время выступления за "Уфу" в решающем матче за невылет с казанцами.
Фото: ФК "Рубин"
- Было ли чувство несправедливости от назначенного пенальти в наши ворота на последних секундах? Да, мы думали, что всё это несправедливо - пенальти не должны назначать. Было бы обидно проиграть. Но когда мы после игры посмотрели повтор, убедились, что пенальти стопроцентный был. Что это было в исполнении Лисаковича? Мне сложно объяснить, к тому моменту я ведь уже был заменен и сидел на скамейке. Когда он не забил пенальти, эмоции были сумасшедшие. Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу, - передает слова Кабутова "Бизнес Online".

30-летний полузащитник Дмитрий Кабутов, который выступал за "Уфу" с февраля по июнь 2022 года, подписал контракт со сроком действия три года с казанским "Рубином". 21 мая 2022 года эти клубы встретились между собой в Казани в рамках 30 тура Российской премьер-лиги в решающем матче за выживание - при этом "Рубину" достаточно было не проиграть, чтобы избежать прямого вылета и финишировать в зоне стыковых матчей, в то время как башкирскому клубу для этого требовалась только победа. На последних секундах добавленного времени при счете 2:1 в пользу гостей в их ворота был назначен пенальти, который мог отправить "Уфу" в ФНЛ, однако исполнявший его Виталий Лисакович попал в штангу, что привело к прямому вылету казанцев. "Уфа" по итогам сезона также не смогла остаться в РПЛ, уступив в стыковых матчах "Оренбургу" (2:2, 1:2).


УФА Рубин Кабутов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Представитель Бистровича сообщил, что футболист не намерен приостанавливать контракт с ЦСКА
"За победу над "Рубином" дали по 200 тысяч, а обещали миллион". Кабутов - о премии в "Уфе"
Система оформления Fan ID дала сбой в первый день работы 2
В ПСВ прокомментировали переход Тиля
Источник: Бийол перейдет из ЦСКА в клуб Серии А. Сумма трансфера - около 5 млн евро
СМИ: перед переходом в ПСВ Тиль уведомил "Спартак" о желании приостановить контракт
"Зенит" не проигрывает 30 товарищеских матчей подряд
Официально: полузащитник "Спартака" Гус Тиль перешел в ПСВ 9
Стала известна бригада арбитров на матч за Суперкубок России "Зенит" - "Спартак" 4
"Радовались так, будто выиграли Премьер-лигу". Кабутов рассказал об эмоциях "Уфы" после незабитого "Рубином" пенальти
СМИ: ЦСКА предложил новый контракт ушедшему Магнуссону 1
"Арсенал" объявил о подписании контракта с Габриэлом Жезусом 2
Сутормин рассказал, как реагирует на критику "Зенита" со стороны Заремы 3
Мор - о матче ветеранов: "Зенит" в более выигрышном положении, средний возраст на 10-15 лет моложе, чем у "Спартака" 14
Мор - о матче ветеранов "Зенита" и "Спартака": будет настоящая заруба, никакой договорной ничьей
Сутормин: когда Лига чемпионов вернется, "Зенит" воспользуется шансом выйти из группы 9
Гендиректор "Црвены Звезды": нам нужен нападающий моложе и быстрее Дзюбы 9
Рахимич: у "Зенита" самая лучшая команда, подбор игроков. Конкурентов в предстоящем сезоне нет 11
"Сложно сказать, на какое место претендует нынешний ЦСКА". Рахимич прокомментировал назначение Федотова
Ромащенко: Черчесов и Симеоне проповедуют похожий стиль тренерской работы
Сутормин: Бакаев - достойное усиление для "Зенита". Понятно, что он хочет завоевывать медали, развиваться
Сутормин рассказал, что изменилось в раздевалке "Зенита" после ухода Дзюбы 2
Бегство иностранцев из ЦСКА и «Спартака», бразильский «Зенит». Главные трансферы и слухи прошедшей недели
Наставник "Краснодара" Сторожук: не очень довольны отношением некоторых ребят. Кому-то есть над чем подзадуматься
Удары Кордобы, гол Шапи и обрез Сорокина - в обзоре матча "Краснодар" - "Форте" (видео)
"Победы "Зенита" подогревают волну негатива, сильных никто не любит". Семак - о ситуации вокруг Суперкубка 31
Чалов: Абаскаль - тактически оснащенный тренер 1
Семак оценил дебют Кассьерры за "Зенит" 2
Мостовой отметил важность победы над "Црвеной Звездой" в преддверии матча за Суперкубок
Баринов: уход из "Локо"? Дождемся следующей недели - там будет видно 3
Все новости
-