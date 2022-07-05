По информации источника, все условия трансфера и личного контракта с игроком обговорены. В ближайшее время трансфер будет оформлен.
Родригао стал игроком "Сочи" летом 2021 года. Он принял участие в 26-ти матчах команды в рамках Российской Премьер-лиги, забил 2 мяча и отдал голевую передачу.
Напомним, в летнее трансферное окно из "Сочи" в "Зенит" перешел колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
9 июля "Зенит" сыграет со "Спартаком" в матче за Суперкубок России. Матч пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Источник: Чемпионат
Источник: "Зенит" договорился с "Сочи" о переходе Родригао
Защитник "Сочи" Родригао продолжит карьеру в "Зените".
Фото: РПЛ