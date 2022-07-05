По информации источника, россиянин прошел медосмотр для армейского клуба. Сообщается, что решение по переходу футболиста еще не принято. Клуб и игрок в ближайшее время проведут переговоры по условиям контракта.
Полузащитник Юрий Газинский выступает за "Краснодар" с 2013 года. В этом сезоне 32-летний футболист провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. В общей сложности за "быков" россиянин сыграл в 282 матча, на его счету 14 забитых мячей и 29 голевых передач.
Газинский покинул "Краснодар" в конце сезона - у него закончился контракт. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Источник: Чемпионат
СМИ: Газинский прошел медосмотр для ЦСКА. Решение по трансферу еще не принято
Экс-полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский может перейти в ЦСКА.
Фото: РПЛ