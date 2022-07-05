"Контракт по схеме 3+1", — цитирует функционера "СЭ".
Ранее Медведев подтвердил слухи о трансфере бразильского защитника из "Сочи". По информации СМИ, сумма сделки составит 4 млн евро.
Родригао пополнил состав "Сочи" прошлым летом. В минувшем сезоне 26-летний футболист вышел на поле в 26-ти матчах Российской Премьер-лиги, в которых дважды поразил ворота соперника и отдал результативную передачу.
Гендиректор "Зенита" рассказал, на какой срок будет подписан контракт с Родригао
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о сроке, на который рассчитан контракт защитника Родригао с питерцами.
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