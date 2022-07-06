Ранее стало известно, что на общем собрании РПЛ 13 команд выступили "за", три - "против".
По информации источника, против Кубка проголосовали "Факел", "Оренбург" и "Химки". Также сообщается, что у "Спартака" и "Крыльев Советов" имелись вопросы и замечания по поводу турнира, но в целом эти клубы поддерживают идею Кубка РПЛ.
В мае исполком РФС установил срок до 15 июля для доработки и просчета финансовой модели Кубка РПЛ, а также для заключения контрактов с основными спонсорами. Ранее сообщалось, что организаторы не смогли найти финансирование для проведения Кубка РПЛ. РФС может изменить формат проведения Кубка России, если Кубок РПЛ не будет организован.
Источник: телеграм-канал журналиста Ильи Казакова
Источник назвал три клуба, которые выступили против Кубка РПЛ
Стало известно, какие клубы не поддержали идею о создании Кубка РПЛ.
Фото: РПЛ