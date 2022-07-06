"Матч ТВ" считает, что создание нового турнира среди клубов РПЛ негативно скажется на медийной привлекательности Чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечет за собой соответствующие последствия для всех вовлеченных сторон", - говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте телеканала.
Кроме того, в письме заявлено, что создание нового турнира противоречит договору между РПЛ и телеканалом, в связи с чем "Матч ТВ" не исключил, что обратится к юристам для пересмотра или расторжения контракта с лигой.
Напомним, ранее появлялась информация, что с целью увеличения количества матчей со следующего сезона во внутрироссийских соревнованиях может появиться новый турнир - Кубок РПЛ.
Матч ТВ является основным спортивным телевещателем страны, транслируя матчи чемпионата России и Кубка России.
"Матч ТВ" выступил с открытым письмом против проведения кубка РПЛ
"Матч ТВ" написал открытое письмо РПЛ и РФС.
Фото: "Матч ТВ"