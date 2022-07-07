"Клубу свою позицию по трансферам я озвучил. Трансферы любят тишину. Переговоры идут. Вы же видите, нас мало", - сказал Федотов.
ЦСКА победил "Сочи" в матче предсезонного турнира Кубок PARI Премьер. Игра на "ВЭБ Арене" завершилась со счетом 2:1. Счет в матче на 4-й минуте открыл защитник армейцев Игорь Дивеев. Через 3 минуты преимущество москвичей удвоил нападающий Федор Чалов. На 60-й минуте полузащитник "Сочи" Артем Макарчук один мяч отыграл.
Эта победа стала первой для ЦСКА под руководством Владимира Федотова. Отметим, что в столичный клуб специалист перешел из "Сочи".
Источник: Sport24
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"Переговоры идут. Вы же видите, что нас мало". Федотов - о трансферах ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о работе армейцев на трансферном рынке.
Фото: ПФК ЦСКА