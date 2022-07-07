По данным источника, представители клубов согласовали условия полноценного трансфера. Сумма компенсации бело-голубым за футболиста составит порядка одного млн евро. Сообщается, что соглашение российского нападающего с ростовчанами будет рассчитано на 4 года.
Комличенко перешел в "Динамо" из чешского клуба "Млада-Болеслав" в январе 2020 года. Минувший сезон 27-летний футболист провел в "Ростове" на правах аренды. Он вышел на поле в 28-ми играх завершившегося розыгрыша Российской Премьер-лиги, в которых забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт"
СМИ: "Ростов" договорился с "Динамо" о трансфере Комличенко
Фото: РПЛ