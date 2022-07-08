По данным источника, "Ростов" согласовал все условия сделки с бело-голубыми. Ранее в СМИ появилась информация, что клубы договорились о полноценном трансфере 27-летнего нападающего.
Сообщалось, что приобретение футболиста обойдется ростовчанам в 1 млн евро, а контракт будет рассчитан до 2026 года.
Комличенко провел предыдущий сезон в "Ростове" на правах аренды. Он отличился восемью забитыми голами и тремя результативными передачами в 28-ми матчах Российской Премьер-лиги.
Источник: Sport24
СМИ: Комличенко прибудет в Ростов-на-Дону этим вечером
Фото: РПЛ