Ранее бразильские СМИ сообщили о подготовке трансфера Вендела во "Фламенго".
"Знаете, есть такое выражение "Цветы зла", а тут у нас "Сорняки зла", а сорняки нужно вырывать. На сегодняшний момент Вендел готовится к матчу с "Химками", он готовится к началу сезона", - цитирует Медведева "Матч ТВ".
Отметим, что 9 июля во флэш-интервью сразу после победного матча Суперкубка России против "Спартака" (4:0), в котором он забил гол, Вендел ответил утвердительно на вопрос о том, останется ли он в "Зените". В прошедшем сезоне на счету бразильца 35 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, 4 забитых гола и 5 результативных передач.
В Бразилии сообщили о подготовке трансфера Вендела во "Фламенго"
Медведев: Вендел может перейти во "Фламенго"? Бразильские журналисты - сорняки зла, их нужно вырывать
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о готовящемся трансфере полузащитника Вендела во "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"