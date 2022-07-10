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Агент Вендела: интерес от "Фламенго" просто огромный. Все зависит от воли бога

Сезар Барбьери, агент полузащитника "Зенита" Вендела, не стал отрицать возможный уход бразильца во "Фламенго".
Фото: ФК "Зенит"
"Вендел очень доволен "Зенитом" и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от "Фламенго" просто огромный. Мы оставляем это решение на усмотрение "Зенита". Все зависит от воли бога", - цитирует агента Sport24.

Полузащитник Вендел перешел в "Зенит" в 2020 году из "Спортинга". Накануне 24-летний бразилец стал автором гола в матче за Суперкубок России против "Спартака" (4:0), Вендел забил третий гол петербуржцев в этой игре в начале второго тайма.

В общей сложности за "Зенит" полузащитник провел 56 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Контракт Вендела с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2025 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 19 млн евро.

Медведев: Вендел может перейти во "Фламенго"? Бразильские журналисты - сорняки зла, их нужно вырывать


Вендел Зенит Фламенго Российские трансферы
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