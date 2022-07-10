Напомним, солист "Би-2" выступил на сцене в шарфе красно-белых.
"Что испытал, когда меня освистали фанаты "Зенита"? Мне было все равно. Взял спартаковский шарф, потому что я болею за "Спартак". Я много раз шел наперекор многим вещам", - цитирует музыканта Чемпионат.
"Зенит" разгромил московский "Спартак" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. До перерыва хозяева поля забили дважды - усилиями Ивана Сергеева на 29 минуте и Малкома на 34 минуте. Во втором тайме в сетку ворот красно-белых влетели еще два мяча - на 46 минуте точным ударом отметился бразильский полузащитник Вендел, а на 90+3 минуте точку в матче поставил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
Солист группы "Би-2" отреагировал на свист фанатов "Зенита" после матча за Суперкубок
Солист группы "Би-2" Егор Бортник отреагировал на реакцию фанатов "Зенита", которые начали свистеть во время выступления музыкантов после матча за Суперкубок России сине-бело-голубых против "Спартака".
Фото: РФС