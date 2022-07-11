"Миллер - самый преданный "Зениту" болельщик. Настоящий фанат, и главное - все делает для команды. Если Миллера не будет, я и не представляю, как "Зенит" станет существовать. Он во всем участвует - от всяких приглашений до контрактов, он ведь все подписывает. У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них", - сказал Орлов.
"Зенит" в субботу, 9 июля, разгромил "Спартак" со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. Игра прошла на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Авторами забитых мячей стали Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра. Сине-бело-голубые выиграли в третий раз подряд Суперкубок и забрали трофей на вечное хранение.
В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России, под руководством Сергея Семака сине-бело-голубые сделали это в четвертый раз подряд.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 15 июля - в гостях "Зенит" сыграет против "Химок" в рамках 1-го тура нового сезона РПЛ.
Источник: Спорт уик-энд
Орлов: если Миллера не будет, я не представляю, как "Зенит" станет существовать
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о роли председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера в успехах "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"