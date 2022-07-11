Агент Кайо прокомментировал информацию о серьезной травме колена у игрока

Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, отреагировал на новость о том, что у его клиента серьезная травма колена.

Фото: ФК "Краснодар"





"Кайо порвал крестообразную связку? Это неправда", - приводит слова агента



Защитник Кайо выступает за "



"Краснодар" в 1-м туре нового сезона РПЛ дома сыграет с воронежским "Факелом" Ранее СМИ сообщили , что у бразильца подозрение на разрыв крестообразных связок. Накануне, бразилец не смог доиграть товарищеский матч с "Ростовом" (2:1)."Кайо порвал крестообразную связку? Это неправда", - приводит слова агента Sport24 Защитник Кайо выступает за " Краснодар " с 2019 года. В общей сложности за "быков" 26-летний футболист провел 62 матча, в которых забил 1 гол. Контракт Кайо с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро."Краснодар" в 1-м туре нового сезона РПЛ дома сыграет с воронежским "Факелом"