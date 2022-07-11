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Агент Кайо прокомментировал информацию о серьезной травме колена у игрока

Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, отреагировал на новость о том, что у его клиента серьезная травма колена.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее СМИ сообщили, что у бразильца подозрение на разрыв крестообразных связок. Накануне, бразилец не смог доиграть товарищеский матч с "Ростовом" (2:1).

"Кайо порвал крестообразную связку? Это неправда", - приводит слова агента Sport24.

Защитник Кайо выступает за "Краснодар" с 2019 года. В общей сложности за "быков" 26-летний футболист провел 62 матча, в которых забил 1 гол. Контракт Кайо с "Краснодаром" рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 млн евро.

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Кайо Краснодар
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