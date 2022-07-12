По данным источника, новым руководителем "Спартака" может стать вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын. При этом Леонид Федун останется в совете директоров клуба, но центром принятия решений станет именно Матыцын.
Александр Матыцын с 2017 года занимает пост первого вице-президента "Лукойл". Он работает в компании с 1997 года.
"Спартак" финишировал на десятом месте в завершившемся розыгрыше РПЛ. Кроме того, красно-белые завоевали Кубок России, обыграв в финале "Динамо". В первом матче нового сезона команда под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля разгромно уступила в Суперкубке России "Зениту" (0:4).
Источник: Sport24
Источник: вице-президент "Лукойла" может стать новым руководителем "Спартака"
В "Спартаке" может смениться руководство.
Фото: ФК "Спартак"