- Кубка Лиги не будет? Будет обновленный Кубок России. По модели Кубка РПЛ. Устраивает ли нас такой формат? Полностью, - передает слова Медведева Sport24.
Ранее появилась информация, что клубы Российской премьер-лиги на общем собрании решили отказаться от идеи проведения в следующем сезоне дополнительного турнира - Кубка РПЛ, интегрировав его предполагаемый формат в розыгрыш Кубка России сезона-2022/2023.
СМИ: Кубка РПЛ в новом сезоне не будет, опубликованы ключевые решения общего собрания клубов
Гендиректор "Зенита" Медведев прокомментировал решения общего собрания клубов РПЛ
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал о самых главных решениях общего собрания РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"