Гендиректор "Ахмата" подтвердил переход из "Уфы" Агаларова

Вице-президент и генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о переходе в грозненский клуб нападающего "Уфы" Гамида Агаларова.

Фото: ФК "Уфа"





Ранее появилась информация, что 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов ведет переговоры о возможном трансфере с грозненским "Ахматом". До этого сообщалось об интересе к форварду со стороны "Ростова" (до выкупа из московского " - Подтверждаю трансфер Агаларова. Сегодня Гамид приедет в расположение команды, - передает слова Айдамирова Sport24 Ранее появилась информация, что 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов ведет переговоры о возможном трансфере с грозненским "Ахматом". До этого сообщалось об интересе к форварду со стороны "Ростова" (до выкупа из московского " Динамо " нападающего Николая Комличенко), "Пари Нижнего Новгорода", а также португальского "Маритиму". В прошедшем сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 19 голов.