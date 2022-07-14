Помимо этого, Эльмир не включён в заявку "Химок" на сезон-2022/2023. Причина такого решения не раскрывается.
Ранее стало известно о желании "Рубина" подписать Набиуллина. Футболист не против защищать цвета команды Слуцкого в Первой лиге. Но казанцы не могут договориться об условиях перехода с "Химками".
Контракт 27-летнего футболиста с подмосковным коллективом истекает в июне 2023 года.
В прошлом сезоне Эльмир отыграл за "Химки" 21 матч во всех турнирах. Отличился в них одним голом и тремя результативными передачами.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Химки" отстранили Набиуллина от тренировок с командой
Защитник Эльмир Набиуллин больше не работает с "Химками".
Фото: ФК "Химки"