"Мне бы очень хотелось, чтобы к общественному мнению прислушались. Я не помню вызывающих действий со стороны фанатов на трибунах. Всё проходит мирно, везде куча камер. Любое правонарушение можно установить дистанционно, никто не уйдёт от наказания. Это несправедливо по отношению к фанатам", - цитирует Федотова "Чемпионат".
После введения требования обязательного наличия паспорта болельщика для посещения стадионов во время российских соревнований о решении бойкотировать матчи РПЛ объявили активные объединения фанатов "Крыльев Советов", ЦСКА, "Оренбурга", "Ростова" и "Динамо". Болельщики "Спартака" перестали посещать игры красно-белых со второй части предыдущего сезона. Также они проигнорировали финальную игру Кубка России с участием команды.
Федотов – Fan ID: это несправедливо по отношению к фанатам – я не помню вызывающих действий
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о введении Fan ID на российских стадионах.
Фото: Sport24