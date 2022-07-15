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В Госдуме объяснили, как Широков сумел получить Fan ID

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев рассказал, как бывший футболист сборной России Роман Широков прошел процедуру получения Fan ID.
Фото: "Известия"
Напомним, Широков замешан в нескольких скандалах: в 2020 году он избил футбольного судью. А в июне 2022 года Широков после матча первенства Москвы среди спортшкол между командами 2008 года рождения "Строгино" и "Родина" оказал физическое воздействие на судей встречи.

"Если ему выдали Fan ID, значит, к нему нет претензий. Он же наказание отбыл. Какие вопросы?

Если Fan ID выдали Широкову, зачем вообще нужен этот документ? Он получил по заслугам, отбыл наказание. Что ж его теперь на футбол не пускать?" - цитирует Свищева "Спорт день за днем".

Отметим, что после последнего случая на официальном сайте Московской федерации футбола появилось сообщение о том, что Широков отстранен от футбольной деятельности на территории Москвы на полгода и должен выплатить штраф размером в 50 тысяч рублей.


Широков Fan ID Свищев
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