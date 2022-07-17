Как сообщает источник, сейчас Оздоев выбирает между вариантами с "Торпедо" и "Уралом". Кроме того, он получил предложение от клуба "Юнион", который занял второе место в завершившемся розыгрыше чемпионата Бельгии.
"Зенит" в мае официально объявил об уходе Оздоева из клуба. У игрока закончился контракт клубом. Магомед выступал за сине-бело-голубых с 2018 года. Полузащитник провел за питерцев 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 результативных передач. В этом году Оздоеву исполняется 30 лет.
В прошедшем сезоне Оздоев большую часть сезона восстанавливался после повреждения, проведя только 16 матчей, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Источник: "СЭ"
СМИ: у Оздоева есть предложения от "Торпедо", "Урала" и бельгийского клуба "Юнион"
Стало известно, какие варианты продолжения карьеры есть у экс-полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева.
Фото: ФК "Зенит"