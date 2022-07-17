"Не доволен ничейным результатом. Упустили победу… "Динамо" прощали много раз. Конечно, надо укреплять середину. Раскрою секрет, что сегодня узнал о том, что «Динамо» купило двух центральных защитников и опорника. Это легионеры. Они укрепят команду", - цитирует Добровинского "СЭ".
"Динамо" начало сезон Российской Премьер-лиги с ничьей против "Ростова" (1:1) - матч проходил в Москве. В составе бело-голубых ворота ростовчан поразил нападающий Вячеслав Грулев, голевую передачу ему отдал Федор Смолов.
24 июля подопечные Славиши Йокановича на своем поле примут "Торпедо".
Адвокат Добровинский: "Динамо" купило двух центральных защитников и опорника – это легионеры
Болельщик "Динамо" и адвокат Александр Добровинский анонсировал новые трансферы бело-голубых.
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