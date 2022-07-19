- Только что закончили оформление, подписан контракт на один сезон на базе арендного соглашения с правом выкупа. С завтрашнего дня он продолжит в клубе восстановительные процедуры, надеемся скоро увидеть его в общей группе. Все будет зависеть от того, когда он присоединится к общей группе и как быстро он сможет выигрывать право на выход на поле, - передает слова Медведева ТАСС.
21-летний бразильский вингер Густаво Мантуан перешел в "Зенит" на правах аренды с правом выкупа на один сезон в рамках масштабной сделки между сине-бело-голубыми и бразильским "Коринтиансом". В Южную Америку отправился в аренду на 1 год 21-летний нападающий "Зенита" Юри Алберто, взамен петербуржцы получили на этот период времени двух игроков - 25-летнего голкипера Ивана и атакующего полузащитника Мантуана.
Медведев прокомментировал переход в "Зенит" Мантуана
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев дал комментарий по трансферу 21-летнего бразильского вингера Густаво Мантуана.
Фото: ФК "Зенит"