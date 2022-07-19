- Кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Вон, Карпин. Даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: "Не хочешь пойти в "Спартак"? Там как раз сейчас власть меняется". И он стал гендиректором. Потом Валера увидел, что в качестве тренера тоже можно залезть - и залез. У него не было ни бумажки, ничего, но его назначили исполняющим обязанности. Поступил в ВШТ, через год дали эту бумажку - теперь он официально тренер. Хотя просто договорился, - передает слова Мостового Sport24.
53-летний бывший полузащитник московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александр Мостовой завершил карьеру действующего игрока в 2005 году и не проходил обучение на тренерскую лицензию. В настоящее время Мостовой нередко выступает в роли эксперта в различных СМИ. 53-летний главный тренер "Ростова" и сборной России
53-летний Валерий Карпин, ранее игравший вместе с Мостовым за "Спартак" и "Сельту", также завершил карьеру игрока в 2005 году. В ноябре 2009 года, временно исполняя обязанности главного тренера московского "Спартака", Карпин получил тренерскую лицензию категории А и поступил на курсы по получении лицензии Pro, которую получил в декабре 2010 года.
Мостовой - о лицензии: кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Карпин официально тренер, хотя просто договорился
Экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, почему до сих пор не получил тренерскую лицензию.
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