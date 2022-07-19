Агент Р. Фернандеса подтвердил переход парагвайца в "Динамо"

Педро Альдаве, агент защитника "Гуарани" Роберто Фернандеса, заявил, что футболист перейдет в "Динамо".
Фото: Getty Images
"Президент "Гуарани" заявил, что сделка по Роберто Фернандесу согласована? Да, я думаю, уже все согласовано, он переходит в "Динамо", - цитирует агента Чемпионат.

Ранее появилась информация, что 22-летний центральный защитник "Гуарани" с опытом игры за молодежную сборную Парагвая Роберто Фернандес перейдет в московское "Динамо". Бело-голубые испытывают проблемы в центре обороны из-за ухода из клуба в текущее межсезонье сразу четверых центральных защитников, в матче 1 тура РПЛ против "Ростова" (1:1) в этой зоне играли правый защитник Сергей Паршивлюк и 20-летний Александр Кутицкий, который еще в прошлом сезоне выступал за "Динамо-2".

Р. Фернандес - о трансфере в "Динамо": никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу


Фернандес Р Динамо Российские трансферы
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