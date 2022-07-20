Ранее СМИ сообщили о том, что до конца недели Игнатьев подпишет соглашение с "Локо" по схеме "1+2".
"Мы ведем переговоры с "Локомотивом", но пока никаких подписанных документов нет", - цитирует агента "СЭ".
Последним клубом Ивана Игнатьева был "Рубин". В конце июня казанцы объявили, что договорились с футболистом о расторжении контракта по согласию сторон. Вторую половину прошедшего сезона Иван провел в "Крыльях Советов" на правах аренды, где сыграл пять матчей, отметившись одним забитым голом. Всего на счету Игнатьева в завершившемся сезоне 15 выходов на поле и один гол.
Агент Игнатьева прокомментировал информацию о подписании контракта с "Локомотивом"
Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию о подписании контракта футболиста с "Локомотивом".
Фото: РПЛ