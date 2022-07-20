"Вопросом занимается РФС, готовится регламент следующего Кубка России. Мы вышли с инициативой, чтобы команды из Медиалиги имели возможность сыграть на ранних стадиях Кубка России. Организаторы турнира на связи с командами, обсуждают детали, чтобы клубы могли выполнить необходимые требования. До старта Кубка России состоится либо бюро исполкома, либо сам исполком для утверждения регламента", - цитирует Алаева РИА Новости.
Ранее стало известно, что клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) отказались от идеи создания Кубка РПЛ. Вместо нового турнира будет реформирован Кубок России. Сообщалось, что турнир планирует провести в формате Double Elimination (система с выбыванием после двух поражений - прим. Rusfootball), ее используют в турнирах по киберспорту. Кубок предполагают разделить на два пути "Путь РПЛ" и "Путь Первой и Второй лиги".
По действующему регламенту Кубка России участники еврокубков от России начинают свое выступление в турнире с 1/8 финала, остальные клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) - с элитного группового раунда, состоящегося из групп по 3 команды в каждой (по представителю из РПЛ, ФНЛ и ПФЛ).
РФС рассмотрит на исполкоме изменения регламента Кубка России, позволяющие двум командам Медиалиги выступить в турнире
Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о возможности участия в Кубке России команд из Медиалиги.
Фото: РФС