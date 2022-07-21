"Главным тренером готов пойти? В "Спартак"? Не позовут. В клуб РПЛ попроще? Запросто. Отсутствие опыта - не проблема? Вообще нет. Если не получится - я же не гарантирую результат", - цитирует Мостового Sport24.
Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". Мостовой - двукратный чемпион СССР, а также обладатель Кубка Португалии. За "Спартак" Мостовой в общей сложности он провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 19 матчей в составе сборной СССР, а также 51 матч в футболке сборной России.
Мостовой не имеет тренерской лицензии. Ранее появилась информация, что Александр займет пост главного тренера клуба "Катюша", который выступает в Медиалиге.
Мостовой: готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат
Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.
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