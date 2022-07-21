Матчи Скрыть

Сделать ставку

Мостовой: готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о готовности тренировать в РПЛ.
Фото: РИА Новости
"Главным тренером готов пойти? В "Спартак"? Не позовут. В клуб РПЛ попроще? Запросто. Отсутствие опыта - не проблема? Вообще нет. Если не получится - я же не гарантирую результат", - цитирует Мостового Sport24.

Александр Мостовой выступал за "Спартак", "Бенфику", "Кан", "Страсбург", "Сельту" и "Алавес". Мостовой - двукратный чемпион СССР, а также обладатель Кубка Португалии. За "Спартак" Мостовой в общей сложности он провел 131 матч, в которых забил 43 гола и отдал 2 результативные передачи. На его счету также 19 матчей в составе сборной СССР, а также 51 матч в футболке сборной России.

Мостовой не имеет тренерской лицензии. Ранее появилась информация, что Александр займет пост главного тренера клуба "Катюша", который выступает в Медиалиге.


Мостовой
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Тренер "Зенита" Оливейра рассказал, кто может составить конкуренцию петербуржцам
СМИ: Адамов не покинет "Зенит" летом. Против ухода выступает Семак 2
Терехин: если "Динамо" еще и с "Торпедо" неудачно сыграет, могут быть проблемы 1 эксклюзив
Болельщик из Бразилии Савойя: Клаудиньо - чертовски обаятельный парень
Тренер "Слована" Вайсс: после игры зашел в раздевалку "Ференцвароша" и обнял Черчесова 1
Бразилец-мем чемпионата мира: "Зенит" абсолютно лучшая команда России 3
Мостовой: готов возглавить клуб РПЛ, но я не гарантирую результат 9
Родригао рассказал, что его больше всего удивило в России 1
Ляказетт может пропустить товарищеский матч "Лиона". Его покусали осы 1
"Перед каждой игрой в Москве мы сидели в казино, и ничего страшного – побеждали". Аршавин - о "Зените" при Петржеле 5
"Доставляет много хлопот". Родригао назвал нападающего, против которого ему было сложнее всего играть
Пиняев может пропустить полгода. Ему потребуется операция 5
Орлов: "Крылья" прогрессируют, несмотря на уход некоторых игроков
Цорн: в "Локомотиве" высоко оценивают способность Игнатьева улучшить игру команды 1
Родригао: дебют в составе "Зенита" получился не самым радостным
Циннбауэр - об Игнатьеве: мы даем ему шанс
Кечинов - о судействе: "Спартаку" надо успокоиться
Кравцов перейдёт в "Сочи" 2
Силкин: "Динамо" будет в середине таблицы 1
Родригао - "Зените": гранд российского и мирового футбола 7
Иван Игнатьев прокомментировал переход в "Локомотив"
Колосков - о предложении Аршавина отпустить легионеров из РПЛ: весь российский футбол превратится во Вторую лигу 4
ЭСК поддержал 5 спорных решений Безбородова в матче "Ахмат" - "Спартак" 31
Источник: Набиуллин не перейдёт в "Рубин"
Официально: "Локомотив" подписал Ивана Игнатьева 5
Широков - о Каттани: привел непонятных футболистов, и заняли 10-е место 4
Мостовой: "Спартак" будет в тройке 7
Беленов перешёл в "Рубин" 3
"Динамо" отдаст Шиманьского "Фейеноорду" за 10 млн евро 2
"Спартак" не подпишет Илью Жигулёва 1
Все новости
-