Ранее стало известно, что Пиняеву стало плохо во время тренировки "Крыльев Советов", в результате чего его отвезли в клинику Самарского государственного университета. У футболиста был диагностирован пневмоторакс. Возможно, футболисту потребуется операция, а восстановление может занять не менее полугода.
"То, что появляется на официальном сайте "Крыльев Советов" на эту тему, - это все, что мы знаем. Надеемся, что он у нас вернется и что травма - такая, после которой он сможет играть в футбол. Просто вернется на поле. Мы хотим, чтобы это случилось как можно быстрее", - сказал Осинькин.
Источник: РБ Спорт
Осинькин: надеемся, травма Пиняева - такая, после которой он сможет играть в футбол
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал состояние здоровья полузащитника самарцев Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Крылья Советов"