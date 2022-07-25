Напомним, "Краснодар" на своем поле разгромно уступил "Спартаку" (1:4). Хозяева играли в меньшинстве с 37-й минуты.
"Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанное с двумя моментами. Первый — после матча в судейскую без разрешение зашел Галицкий. Второе — выбегание на поле болельщика "Краснодара". Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение", - цитирует Григорьянца "СЭ".
Ранее сегодня "Краснодар" выпустил видео со спорными судейскими решениями по ходу матча. "Быки" акцентировали внимание на том, что арбитр должен был показать Соболеву вторую желтую карточку, отменить гол Зобнина из-за игры рукой Мартинса и не показывать красную карточку Черникова из-за "актерской игры Мозеса".
Галицкий после матча со "Спартаком" без разрешения зашел в судейскую
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что после матча "Краснодар" - "Спартак" случился эпизод с заходом владельца хозяев в судейскую.
Фото: ТАСС