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Источник: Варела покинул базу "Динамо", не попрощавшись с партнерами

Защитник Гильермо Варела сегодня, 25 июля, приезжал забрать вещи с базы "Динамо" в Новогорске.
Фото: РПЛ
По информации источника, футболист не стал прощаться с партнерами. Сообщается, что Варела в спешке покинул базу, а попрощался лишь с теми, кого встретил по пути.

Напомним, накануне стало известно, что в ночь перед матчем 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Торпедо" Гильермо Варела покинул базу "Динамо", никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители клуба заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств.

Агент уругвайца сообщил, что Варела близок к уходу в бразильский "Фламенго".

Источник: "СЭ"

СМИ: Варела вернулся на базу "Динамо"


Варела Динамо
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