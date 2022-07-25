По информации источника, футболист не стал прощаться с партнерами. Сообщается, что Варела в спешке покинул базу, а попрощался лишь с теми, кого встретил по пути.
Напомним, накануне стало известно, что в ночь перед матчем 2-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Торпедо" Гильермо Варела покинул базу "Динамо", никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители клуба заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств.
Агент уругвайца сообщил, что Варела близок к уходу в бразильский "Фламенго".
Источник: "СЭ"
СМИ: Варела вернулся на базу "Динамо"
Источник: Варела покинул базу "Динамо", не попрощавшись с партнерами
Защитник Гильермо Варела сегодня, 25 июля, приезжал забрать вещи с базы "Динамо" в Новогорске.
Фото: РПЛ