Как сообщает источник, у уругвайца обострились отношения с его девушкой. В последнее время Паула не имела возможности приезжать в Россию, поэтому девушка начала подозревать, что у Варелы появились отношения на стороне. В связи с этим переезд в Южную Америку может благоприятно повлиять на их отношения.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в ночь перед матчем против "Торпедо" Гильермо Варела покинул базу "Динамо", никого не предупредив о том, что планирует уехать. Представители клуба заявили, что рассматривают поступок игрока как нарушение контрактных обязательств. Агент уругвайца сообщил, что Варела близок к уходу в бразильский "Фламенго".
После этого футболист вернулся в расположение клуба, но только для того, чтобы забрать свои вещи.
Источник: Sport24
Источник: отъезд Варелы может быть связан с его девушкой. Она подозревала игрока в изменах
Выяснилась одна из причин, которая могла повлиять на отъезд Гильермо Варелы из "Динамо".
Фото: РПЛ