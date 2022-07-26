"Все только начинается, пока мы просто взяли свои очки. Играли домашние матчи, при своих болельщиках. Разговоры о нашем лидерстве? Не обращаем на них внимания, весь путь впереди.
Что касается "Сочи", еще свежи воспоминания от нашей совместной работы. Это добавляло эмоций [матчу 2 тура]", - цитирует наставника ЦСКА bobsoccer.
Федотов был назначен главным тренером "армейцев" этим летом. До этого под его руководством "Сочи" стал серебряным призером минувшего розыгрыша Российской Премьер-лиги.
Команды сыграли между собой в рамках второго тура национального первенства, столичный коллектив добыл уверенную победу со счетом 3:0.
31 июля ЦСКА в гостях сыграет с "Пари Нижним Новгородом", матч начнется в 15:00 по московскому времени.
Федотов – о старте ЦСКА в РПЛ: мы просто взяли свои очки в двух домашних матчах
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о результатах команды в двух стартовых турах начавшегося сезона РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"