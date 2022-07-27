"В нынешних обстоятельствах продажа абсолютно любого игрока нашего чемпионата за рубеж хоть за € 15 млн, хоть за € 9 млн – это успех. Без сомнения", - заявил Геркус.
Ранее стало известно, что "Локомотив" может продать полузащитника Бека-Бека в "Ниццу" за 12 миллионов евро. Француз перешёл из "Кана" в московский клуб в 2021 год. "Железнодорожники" заплатили за француза 6 миллионов евро. Контракт был заключён до 2026 года. В этом сезоне Бека-Бека провёл 2 матча и не отметился в них результативными действиями.
Источник: "Чемпионат"
Геркус: продажа любого игрока нашего чемпионата — это успех
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус отреагировал на возможную продажу Бека-Бека в "Ниццу".
Фото: "Чемпионат"