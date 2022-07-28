"Прощание с ним запомнилось всем. Вся команда собралась, он долго говорил свою речь. "Я приехал в Россию совсем зелёным юнцом и покидаю сейчас уже настоящим мужчиной". Эта фраза Бека-Бека мне больше всего запомнилась. Бека-Бека нам будет не хватать, это однозначно. Конечно, мы все надеемся, что найдём достойную альтернативу, чтобы закрыть эту позицию", - приводит слова Циннбауэра "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Бека-Бека в ближайшее время станет игроком "Ниццы". По разным данным французский клуб заплатит за футболиста от 9 до 15 млн евро. Сообщалось, что полузащитник является приоритетным вариантом для главного тренера "Ниццы" Люсьена Фавра.
Алексис Бека-Бека перебрался в "Локомотив" летом прошлого года из французского "Кана". В нынешнем розыгрыше РПЛ Бека-Бека провел два матча, в которых не отмечался результативными действиями. Французский полузащитник получил красную карточку за два предупреждения в матче с "Ростовом" (2:2) в последнем туре.
Бека-Бека - на прощании с "Локомотивом": я приехал в Россию юнцом и покидаю ее настоящим мужчиной
Главный тренер "Локомотива" Йозеф Циннбауэр рассказал, как Алексис Бека-Бека прощался с клубом.
Фото: ФК "Локомотив"