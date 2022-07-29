"Урал" - о пенальти в свои ворота: абсолютно спорный 11-метровый

В "Урале" оценили момент с назначением пенальти в ворота екатеринбургской команды на 59-й минуте матча второго тура РПЛ против "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"





Команды отыграли большую часть встречи. К 78-й минуте "



Напомним " "Абсолютно спорный пенальти реализует Сперцян. 0-2. Играть рукой в штрафной по мячу при голевом простреле можно. По игроку, когда мяч вдали от штрафной, - нельзя", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.Команды отыграли большую часть встречи. К 78-й минуте " Краснодар " уверенно ведет в счете – 3:0.Напомним " Урал " после двух туров Российской Премьер-лиги до сих пор не набрал очков – подопечные Игоря Шалимова уступили ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).