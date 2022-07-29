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"Урал" - о пенальти в свои ворота: абсолютно спорный 11-метровый

В "Урале" оценили момент с назначением пенальти в ворота екатеринбургской команды на 59-й минуте матча второго тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Абсолютно спорный пенальти реализует Сперцян. 0-2. Играть рукой в штрафной по мячу при голевом простреле можно. По игроку, когда мяч вдали от штрафной, - нельзя", - говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Команды отыграли большую часть встречи. К 78-й минуте "Краснодар" уверенно ведет в счете – 3:0.

Напомним "Урал" после двух туров Российской Премьер-лиги до сих пор не набрал очков – подопечные Игоря Шалимова уступили ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3).


Урал Краснодар
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